المناخ يسيطر على نقاشات لقاء السوداني والسفير البريطاني

2022/11/06 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها بما يخدم الشراكة والمصالح المشتركة.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ(بغداد اليوم)،ان "رئيس مجلس الوزراء أشار خلال اللقاء الى توجهات حكومته وبرنامج عملها في ضوء المنهاج الوزاري، الذي يولي الجوانب الاقتصادية والخدمية وكل ما يمس حياة المواطنين الأهمية القصوى والأولوية في التنفيذ".

وشهد اللقاء بحسب البيان "مناقشة عدد من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين، في مقدمتها التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية والسبل المثلى للتصدي لآثارها الاقتصادية والبيئية".

وأكد السفير البريطاني: "استعداد حكومته لدعم خطط وزارة البيئة العراقية على هذا الصعيد".

كما ناقش اللقاء ملف النازحين، وسبل تعاون بريطانيا والمنظمات الدولية مع العراق لتخفيف حدّة الأزمة وإيجاد معالجات تسهم في حل مشاكلهم بصورة مستدامة ونهائية.

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