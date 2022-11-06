بعد استمراره لأكثر من 10 ساعات.. الدفاع المدني تخمد حريق الوزيرية بالكامل

2022/11/06 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد الحريق الذي اندلع في مبنى تجاري بمنطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني، تمكنت مساء اليوم من إخماد حريق مخازن العطور في منطقة الوزيرية وسط بغداد".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني شرعت في الوقت الحالي، بالبحث عن المفقودين داخل البناية بمشاركة فرق تخصصية في البحث والإنقاذ التابعة للمديرية".

وشهدت منطقة الوزيرية في بغداد، اليوم الأحد، اندلاع حريق في بناية مكونة من عدة طوابق تحتوي على مخازن للعطور، فيما كشفت وزارة الداخلية، عن عدد المفقودين داخل البناية المحترقة

وقال مدير العلاقات في الوزارة اللواء سعد معن في بيان مقتضب، إن "أكثر من 10 مفقودين داخل البناية المحترقة بالوزيرية".

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