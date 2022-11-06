2022/11/06 | 23:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | وزارة الداخلية العراقية: ما لا يقل عن 10 مفقودين داخل بناء محترق في الوزيرية وسط بغداد

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