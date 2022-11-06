السعودية.. السائق المتهم بحريق المدينة يدلي باعترافات مفاجئة

2022/11/06 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من داخل المستشفى الذي يعالج فيه، تحدث سائق السيارة التي قالت تقارير إن الشرارة الأولى لحريق هائل وقع في المدينة المنورة قبل أيام خرجت منها

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