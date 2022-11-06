قرار رسمي من الهند.. يُشعل أسعار السكر عالميًا

2022/11/06 | 23:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتخذت السلطات الهندية قرارًا رسميًا بخفض حصة تصدير السكر لتقليص المعروض العالمي وهو ما يزسد من أزمة النقص الحاد في واحدة من السلع الاستراتيجية عالميًا.

وقررت وزارة التجارة الهندية خفض حاد لحصتها من صادرات السكر لعام 2022-2023، مما قد يؤدي إلى تفاقم توقعات السوق العالمية التي توترت بالفعل بسبب زوبعة العرض في البرازيل.

طلبت الدولة الواقعة في جنوب آسيا من المطاحن بيع 6 ملايين طن في السوق الخارجية بحلول 31 مايو ، وفقًا لإخطار وزارة الغذاء.

مما يشير إلى أنها قد تستمر في السماح بمزيد من الشحنات حتى أكتوبر 2023، بينما بلغت حصة الهند 2021-22 إجمالي 11.2 مليون طن.

أزمة في البرزايل

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبح فيه العالم متعطشًا بالفعل للإمدادات، حيث تشهد البرازيل أمطارًا غزيرة وتأخيرات في تكسير قصب السكر.

وقفز السكر الخام في نيويورك بأكثر من 6٪ منذ أواخر أكتوبر، ويمكن أن يزداد قوته بعد إعلان الهند منافسة البرازيل كأكبر منتج.

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