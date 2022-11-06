نائب يحدد موعدًا محتملًا لإقرار موازنة 2023

2022/11/06 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب محمد نوري العبد ربه، اليوم الأحد، العمل على إقرار موازنة 2023 خلال فترة لاتتجاوز الـ3 أسابيع.

وقال العبدربه في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم): "نعمل حالياً وبضغوط وجهود كبيرة على إقرار موازنة عام ٢٠٢٣ خلال مدة اقصاها أقل من عشرون يوماً".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حذر تحالف الفتح من تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للبلد لسنة 2023، مؤكدًا بأنه سيشعل لهيب الاحتجاجات في البلاد.

وقال عضو التحالف، محمود الحياني، لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطالبة بالبدء بإعداد قانون الموازنة لسنة 2023، الذي يعتبر في الوقت الحالي من اهم القوانين التي يجب تمريرها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "تأخر اقرار مشروع الموازنة لفترة طويلة سيتسبب بمشاكل اقتصادية كبيرة ويشعل لهيب الاحتجاجات وهذا ما يتربص به اعداء الحكومة".

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