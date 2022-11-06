لاعب نيوكاسل المملوك سعوديًا يواصل تألقه.. ومغرّدون يصفونه بـ

2022/11/06 | 23:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل الباراغواياني ميغيل ألميرون، لاعب نادي نيوكاسل يونايتد، تألقه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي 2023/2022.

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