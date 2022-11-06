الميزانية الفدرالية الأميركية في صلب الانتخابات النصفية

2022/11/07 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على بعد يومين من موعد الانتخابات النصفية في الثامن من شهر نوفمبر الجاري، تبرز مواضيع عديدة في صلب التنافس بين الجمهوريين والديمقراطيين، منها الميزانية الأميركية وميزانية الدفاع ومحاربة الإرهاب والملفات الأمنية بالإضافة إلى أفغانستان

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