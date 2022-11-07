البرلمان العراقي يفشل في مناقشة قانون الخدمة العسكرية الالزامية

2022/11/07 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ رضخ‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬الاحد‭ ‬للأصوات‭ ‬الرافضة‭ ‬للمباشرة‭ ‬في‭ ‬القراءة‭ ‬الأولى‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬إعادة‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإلزامية‭ ‬التي‭ ‬توقف‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬وقرر‭ ‬تأجيلها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يعطي‭ ‬ايضاحا‭ ‬حول‭ ‬موعد‭ ‬المناقشة‭ ‬مستقبلا‭…‬ ‭ ‬وتقول‭ ‬أوساط‭ ‬المليشيات‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬قرارات‭ ‬البرلمان‭ ‬ان‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬الالزامية‭ ‬سيقلل‭ ‬من‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالحشد‭ […]

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