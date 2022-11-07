بلاد‭ ‬الحرائق

2022/11/07 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام كثرت‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وكأنّ‭ ‬الحرائق‭ ‬السياسية‭ ‬ليست‭ ‬كافية‭ ‬لتكتمل‭ ‬الدائرة‭ ‬بتكرار‭ ‬نشوب‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬محافظات‭ ‬البلاد‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬خاص‭.‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬حرائق‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬ماضية ‭ ‬في‭ ‬مباني‭ ‬وزارات‭ ‬ومديريات‭ ‬لأسباب‭ ‬تتصل‭ ‬بواقع‭ ‬الفساد‭ ‬الذي‭ ‬نخر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقدين‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية،‭ ‬وجرى‭ ‬التكالب‭ […]

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