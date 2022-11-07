2022/11/07 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام كثرت الحرائق في العراق، وكأنّ الحرائق السياسية ليست كافية لتكتمل الدائرة بتكرار نشوب النيران في معظم محافظات البلاد فضلا عن العاصمة في خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو خاص.
كانت هناك حرائق في أوقات ماضية في مباني وزارات ومديريات لأسباب تتصل بواقع الفساد الذي نخر على مدى عقدين الدولة العراقية، وجرى التكالب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاد الحرائق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كانت هناك حرائق في أوقات ماضية في مباني وزارات ومديريات لأسباب تتصل بواقع الفساد الذي نخر على مدى عقدين الدولة العراقية، وجرى التكالب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاد الحرائق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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