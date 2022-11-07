مفقودون وجرحى في انهيار بناية وسط بغداد

2022/11/07 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬انهارت‭ ‬بناية‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭ ‬جراء‭ ‬حريق‭ ‬متفاقم‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬عبوات‭ ‬مضغوطة‭ ‬،و‭ ‬أصيب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬اللواء‭ ‬كاظم‭ ‬بوهان،‭ ‬و10‭ ‬منتسبين،‭ ‬جراء‭ ‬الانهيار‭ ‬الجزئي‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬بناية‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬الوزيرية‭ ‬شرقي‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬فيما‭ ‬استنفر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬الشمري،‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬كافة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ […]

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