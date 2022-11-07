إيلون ماسك يعلق “مؤقتا” رسوم توثيق العلامة الزرقاء على تويتر.. ما السبب؟

2022/11/07 | 00:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجلت منصة التغريدات الشهيرة “تويتر” التي استحوذ عليها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خطتها لفرض رسوم (تويتر بلو) Twitter Blue لتوثيق الحسابات، مقابل 7.99 دولار.وحسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تويتر أرجأت تطبيق علامات التوثيق للمشتركين في الخدمة الجديدة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقرر أن تنطلق منتصف الأسبوع الجاري.ودخلت […]

ظهرت المقالة إيلون ماسك يعلق “مؤقتا” رسوم توثيق العلامة الزرقاء على تويتر..



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