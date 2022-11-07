البدراني يتعهد بإقامة المهرجانات الفنية والتجمعات الثقافية

2022/11/07 | 00:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعهد وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، اليوم الأحد، بشأن إقامة المهرجانات الفنية والتجمعات الثقافية، فيما أشار إلى أن مهرجان كركوك المسرحي الثالث يعزز مسيرة الفن العراقي.وقال البدراني في تصريح تابعه/ […]

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