2022/11/07 | 00:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد حريق مخازن منطقة الوزيرية ببغداد بالكامل،...

ظهرت المقالة الدفاع المدني يخمد حريق الوزيرية ويباشر بعملية البحث عن المفقودين أولاً على المسلة.

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