2022/11/07 | 00:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dgTcuPjZ5Bs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هكذا نشأت مملكة الحضر التاريخية وهكذا كان نظام الحكم فيها انذاك) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هكذا نشأت مملكة الحضر التاريخية وهكذا كان نظام الحكم فيها انذاك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).