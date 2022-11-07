الانتخابات النصفية.. الجمهوريون

2022/11/07 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطلع الجمهوريون إلى تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات، الثلاثاء، النصفية، ويناشدون أنصارهم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من حملة 2022 لمعاقبة الديمقراطيين على ارتفاع معدلات التضخم والجريمة التي ارتفعت في بعض الأماكن.

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