مستعرضة بالسلاح.. قبيلة بني تميم في ديالى غاضبة من القيادات الأمنية وتخاطب السوداني (فيديو)

2022/11/07 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

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وجهت قبيلة بني تميم في محافظة ديالى رسالة إلى رئيس الوزراء محمد السوداني ووزراء الداخلية والدفاع، متحدثة عن نشاط كبير لقوات داعش أمام مرأى القوات الأمنية، وذلك بعد عملية اغتيال احد ابناء بني تميم على الطريق العام الرابط بمحافظة بغداد يوم الأحد 6 تشرين الثاني، فيما طالبت القبيلة إقالة قائد شرطة ديالى وعدد من القادة الامنيين في المحافظة.

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