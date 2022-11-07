علي حاتم السليمان يتجول في شوارع الأنبار بعد غياب لـ9 أعوام (صور)

2022/11/07 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ظهر أمير قبائل دليم علي حاتم السليمان، مساء الأحد، يتجول في شوارع محافظة الأنبار بعد غياب دام 9 أعوام.

واظهرت صور اطلعت عليها (بغداد اليوم)، السليمان وهو يتجول في شوارع الأنبار، وذلك لأول مرة منذ 9 أعوام بعد احداث اجتياح داعش للمحافظة.

وفي نيسان الماضي تحدثت تقارير عن عودة السليمان الى المحافظة بعد إسقاط التهم الموجهة إليه.

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