توقعات بهطول الأمطار في أربع محافظات عراقية

2022/11/07 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، علي زين الدين، اليوم الأحد، هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة في أربع محافظات عراقية.

وذكر زين الدين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "توقعات طقس نهار يوم غد الاثنين، تشير إلى صحوا الأجواء في أغلب مناطق البلاد، لكن تظهر السحب المختلفة الارتفاع في بعض المناطق ويتوقع خلال الساعات أن تتأثر الاقسام الغربية من البلاد باحوال جوية غير مستقرة نتيجة امتداد ضعيف للمنخفض الجوي قادم من البحر المتوسط يعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر السحب الركامية الرعدية الممطرة على الانبار وجنوب الموصل وشمال صلاح الدين وربما دهوك واماكن اخرى من شمال البلاد بما فيها المنطقة الجبلي".

وأضاف أن "نهار يوم الثلاثاء المقبل ستكون الأجواء فيه غائمة وماطرة في المناطق المذكورة أعلاه ويتوقع ان الامطار تشمل مناطق عشوائية من الاجزاء الجنوبية الوسطى" متوقعا بأن "تكون الأجواء في يوم الأربعاء غائمة جزيًا على المناطق الشمالية مع توقعات بتساقط زخات المطر على مساحات ضيقة أو صغيرة المساحة من تلك الاجزاء".

وبشأن يوم الخميس، توقع المتنبئ، أن "تكون الأجواء الخميس المقبل مضطربة في شمال البلاد، وغائمة في المناطق الجنوبية معلنة عن بداية حالة ماطرة جديدة تؤثر على المناطق الجنوبية والوسطى وتستمر عدة ايام وذروتها يومي الجمعة والسبت".





ونوه المتنبئ الجوي إلى أن "الرياح ستكون متقلبة الاتجاه تنشط احيانا وتصل هباتها احيانا الى 50 كم بالساعة خاصة عند حدوث العواصف الرعدية في الاقسام الغربية"، مبينا ان "درجات الحرارة تنخفض في شمال وغرب البلاد خلال يومي الثلاثاء والاربعاء لتصبح الاجواء اكثر برودة من الايام الماضية".





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