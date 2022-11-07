2022/11/07 | 01:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يتزايد الجدل في العراق بشأن مشروع إعادة قانون الخدمة العسكرية الإلزامية،...

ظهرت المقالة جدل الخدمة الإلزامية: عنكبوت الفساد ينسجُها شبكة للفضائيين وإفراغ الميزانية أولاً على المسلة.

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