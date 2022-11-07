طالبوا بتطبيق مبدأ

2022/11/07 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب غالبية النواب الإيرانيين البالغ عددهم 290، الأحد، بأن تطبق السلطة القضائية ما وصفوه بـ "العدالة" بموجب مبدأ "العين بالعين"، لدى التعامل مع "أعداء الله" في إشارة إلى المحتجين الذين يشاركون في تزاهرات ضد فساد النظام منذ قرابة شهرين.

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