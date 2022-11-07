2022/11/07 | 02:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ غادرَ وفدُ المنتخب الوطنيّ لكرةِ القدم، فجر اليوم الاثنين، العاصمةَ بغداد متوجهاً إلى إسبانيا لخوضِ مباراتين وديتين، الأولى مع منتخبِ المكسيك بعد غدٍ الأربعاء، وستكون الثانية أمام منتخبِ الاكوادور في الثاني عشر من الشهر الحالي.ومن المؤمل أن يصلَ وفد المنتخب الوطنيّ، ظهر اليوم، إلى مدينةِ جيرونا الإسبانيّة على أن يخوضَ عصراً وحدةً […]

ظهرت المقالة وفد المنتخب الوطني يغادر إلى إسبانيا لمواجهة المكسيك والاكوادور أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد المنتخب الوطني يغادر إلى إسبانيا لمواجهة المكسيك والاكوادور) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد المنتخب الوطني يغادر إلى إسبانيا لمواجهة المكسيك والاكوادور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).