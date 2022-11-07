شرطة أريزونا تحقق في بلاغ من مرشحة جمهورية بشأن

2022/11/07 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شرطة مدينة فينيكس، بولاية اريزونا الأميركية، أنها تحقق في ورود بلاغ بوصول مواد مشبوهة عن طريق البريد إلى مقر حملة المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم الولاية، كيري لايك، وفق مراسل "الحرة".

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