العاهل المغربي يتحدث عن

2022/11/07 | 05:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل المغربي الملك، محمد السادس، في خطاب ألقاه، مساء الأحد، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لـ"المسيرة الخضراء"، أن الذكرى تأتي في "مرحلة حاسمة" من مسار ترسيخ "مغربية" الصحراء.

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