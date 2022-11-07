2022/11/07 | 06:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DhLLebMT6zs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باحث:على السوداني أن يخلق منهج واضح وسريع لمكافحة الفساد وإزاحة السلاح المنفلت ليطمئن المجتمع الدولي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باحث:على السوداني أن يخلق منهج واضح وسريع لمكافحة الفساد وإزاحة السلاح المنفلت ليطمئن المجتمع الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).