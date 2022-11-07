السعودية.. تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية

2022/11/07 | 07:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، مساء الأحد، دون خسائر بشرية أو حوادث على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

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