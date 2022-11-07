التضخم يدفع الأميركيين إلى خيارات تسوق أقل تكلفة

2022/11/07 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتغير اختيارات العديد من المتسوقين الأميركيين باتجاه الملابس والاكسسوارات الأقل تكلفة، حيث يستبدلون الماركات الغالية ببدائل أرخص، في محاولة لمواجهة التضخم الذي "يأكل الدخل المتاح" بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

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