السعودية تعلن سقوط إحدى مقاتلاتها وتكشف السبب ومصير الطاقم

2022/11/07 | 08:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع السعودية سقوط مقاتلة من طراز "F-15 S" أثناء مهمة تدريبية في المنطقة الشرقية بسبب "خلل فني"، مساء الأحد، وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقا للكشف عن تفاصيل أسباب الحادث

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