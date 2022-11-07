تراجع اسعار النفط العالمية بعد تصريحات الصين حول زيادة صرامة اجراءات احتواء كورونا

2022/11/07 | 09:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن كرر المسؤولون الصينيون في نهاية الأسبوع التزامهم بنهج صارم لاحتواء فيروس كورونا، مما أدى إلى تبدد الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت … Readmore

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