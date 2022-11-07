الدفاع المدني يعلن إخماد حريق مخازن العطور في منطقة الوزيرية بالكامل والشروع بالبحث عن المفقودين

2022/11/07 | 09:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني إخماد حريق مخازن العطور في منطقة الوزيرية في بغداد، بالكامل، لافتة الى الشروع بعملية البحث عن المفقودين.وعقب محاولات دامت لعشر ساعات، اكدت مديرية الدفاع المدني، مساء الأحد (6 تشرين الثاني 2022)، أنها تمكنت من إخماد … Readmore

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