2022/11/07 | 09:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9leseIMW5o8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب قانون خدمة العلم.. الخلافات في البرلمان تحتدم | اخبار الثامنة 2022/11/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب قانون خدمة العلم.. الخلافات في البرلمان تحتدم | اخبار الثامنة 2022/11/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).