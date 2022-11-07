الإمارات.. حريق في دبي بالقرب من برج خليفة

2022/11/07 | 09:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق في ساعة مبكرة من، صباح الاثنين، في بناية شاهقة تتألف من 35 طابقا بمدينة دبي بالقرب من برج خليفة، أطول مبنى في العالم.

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