2022/11/07 | 09:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: الحكم بحبس محافظ ذي قار سابقاً لإخلاله بواجباته لتحقيق منفعة شخصية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/07 | 09:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الحكم بحبس محافظ ذي قار سابقاً لإخلاله بواجباته لتحقيق منفعة شخصية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: الحكم بحبس محافظ ذي قار سابقاً لإخلاله بواجباته لتحقيق منفعة شخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).