2022/11/07 | 10:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، 7 تشرين الثاني،...

ظهرت المقالة الحبس لمحافظ ذي قار السابق..



استقطع مبالغ مالية من رواتب منتسبي الصحوات أولاً على المسلة.

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