2022/11/07 | 10:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: بعدما شهدت منصة “تويتر” عملية تسريح طالت نحو نصف الموظفين، ويبدو...

ظهرت المقالة بعد مجزرة تويتر..



12 ألف موظف في ميتا يواجهون نفس المصير أولاً على المسلة.

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