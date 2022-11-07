مدير عام مصرف الرافدين وكالة يتسلم مهامه رسمياً

2022/11/07 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تسلم مدير عام مصرف الرافدين محمد سمير عباس مهامه بإدارة المصرف وكالة وذلك تنفيذا لتوصيات وقرارات مجلس الوزراء .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز ان “المدير العام عقد فور مباشرته بمهام عمله اجتماعاً موسعا برؤساء الاقسام واستمع لمهام وطبيعة عملهم “.وشدد على ضرورة “تعاون الجميع وتذليل المعوقات […]

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