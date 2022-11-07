القبض على مبتز إلكتروني هدد طليقته بنشر صورها في بغداد

2022/11/07 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على مبتز إلكتروني هدد طليقته بنشر صورها مقابل مبلغ مادي في المحافظة.

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