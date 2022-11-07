السوداني للدفاع النيابية: ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي

2022/11/07 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اجتمع رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السيد جواد البولاني وعدد من أعضائها.

وجرى خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وفي مقدمتها قضايا النازحين والتدوير الوظيفي للقيادات الأمنية، وملف حشد الدفاع.

وأكد السيد السوداني في الاجتماع أهمية إعادة الانتشار الأمني في المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، والتأكيد على ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي.وأعرب السيد رئيس مجلس الوزراء عن ثقته بأنّ المنهاج الحكومي مكرس لمعالجة مطالب المواطنين.

وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد، شدد السيد السوداني على وجوب إعادة المبالغ المسروقة، وأنه لن تكون هناك مصداقية مرجوّة من جهود مكافحة الفساد ما لم نثبت للمواطن العراقي إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

يتبع ...

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