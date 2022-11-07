حصيلة جديدة لإصابات حريق الوزيرية واستمرار البحث عن مفقودين

2022/11/07 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن تسجيل 32 إصابة لمنتسبيها إخماد حريق الوزيرية.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرقها التخصصية تواصل عملها للبحث عن المفقودين داخل قبو بناية الوزيرية المنهارة باستخدام أجهزة الإستشعار ومعدات الإنقاذ الثقيل والخفيف لإزالة ركام البناية المحترقة في منطقة الوزيرية".

واضافت أنها "تثمن دور وزارة الصحة بتقديم الخدمات الطبية لطواقمها البالغ عددهم 32 منتسباً مصاباً بعد تماثل أغلبهم للشفاء".

وليلة امس، أعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد الحريق الذي اندلع في مبنى تجاري بمنطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني، تمكنت مساء اليوم من إخماد حريق مخازن العطور في منطقة الوزيرية وسط بغداد".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني شرعت في الوقت الحالي، بالبحث عن المفقودين داخل البناية بمشاركة فرق تخصصية في البحث والإنقاذ التابعة للمديرية".

وشهدت منطقة الوزيرية في بغداد، امس الأحد، اندلاع حريق في بناية مكونة من عدة طوابق تحتوي على مخازن للعطور، فيما كشفت وزارة الداخلية، عن عدد المفقودين داخل البناية المحترقة

وقال مدير العلاقات في الوزارة اللواء سعد معن في بيان مقتضب، إن "أكثر من 10 مفقودين داخل البناية المحترقة بالوزيرية".

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