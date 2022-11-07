واشنطن تدعو سراً زيلينسكي الى الانفتاح وقبول التفاوض مع روسيا للدخول في محادثات سلام

2022/11/07 | 10:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب أندريه ياشلافسكي، في “موسكوفسكي كومسوموليتس”، عن المغزى من دعوة واشنطن الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى التفاوض مع روسيا.وجاء في المقال: دعت إدارة بايدن بصورة شخصية قادة أوكرانيا إلى إبداء انفتاح على التفاوض مع روسيا والتراجع عن رفضهم العلني للدخول … Readmore

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