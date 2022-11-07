بايدن: الجمهوريون سيستخدمون طريقة وجود تزوير حال هزيمتهم في الانتخابات النصفية

2022/11/07 | 10:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن العديد من المرشحين الجمهوريين لمناصب مختلفة في الانتخابات النصفية المقبلة في البلاد، يمكنهم في حالة هزيمتهم الإعلان عن حدوث مخالفات خلال التصويت.وقال بايدن خلال اجتماع مع الناخبين في ضاحية نيويورك يونكرس: “هناك أكثر … Readmore

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