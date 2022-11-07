2022/11/07 | 10:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الممثل الكوميدي ومقدم البرامج الحوارية بيل ماهر مع مذيع CNN، فريد زكريا، لمناقشة الانتخابات النصفية لعام 2022 في الولايات المتحدة وما يمكن أن يحدث إذا ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصبه مرة أخرى في عام 2024.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيل ماهر يقدم توقعات قاتمة بشأن ترامب في عام 2024 "سواء كان الفائز أم لا") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيل ماهر يقدم توقعات قاتمة بشأن ترامب في عام 2024 "سواء كان الفائز أم لا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).