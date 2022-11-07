راصد جوي: استعدوا لحالتين جويتين تؤثران في أجواء العراق

2022/11/07 | 11:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الراصد الجوي صادق عطية، اليوم

الاثنين، إلى الاستعداد لحالاتين

جويتين تؤثران في أجواء العراق.

وكتب عطية على جداريته في موقع فيس بوك،

"مرتفع جوي قوي يسيطر على وسط أوروبا

لغاية منتصف الأسبوع المقبل

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