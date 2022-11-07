قوات سوريا الديمقراطية تسلّم 50 عنصراً عراقياً بداعش إلى مكافحة الإرهاب في نينوى

2022/11/07 | 11:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلّمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق

سوريا، 50 عنصراً من مقاتلي داعش

العراقيين إلى وكالة الاستخبارات

ومكافحة الإرهاب في بلدهم، فيما يبلغ

تعداد العراقيين في سجون قوات سوريا

الديمقراطية أكثر من 3 آلاف عنصر.

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