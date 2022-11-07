صدور حكم بحبس محافظ ذي قار السابق

2022/11/07 | 11:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور

حكمٍ حضوريٍّ بحبس مُحافظ ذي قار

سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف

واجبات وظيفته بقصد تحقيق منفعةٍ

شخصيَّةٍ.

وقالت الدائرة في بيان

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