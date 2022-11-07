نواب فرنسيون يدعون من المغرب إلى تجاوز

2022/11/07 | 11:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وفد برلماني فرنسي الأحد في الرباط إلى "الخروج" من أزمة التأشيرات التي وترت العلاقات الفرنسية المغربية منذ أكثر من عام.

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