2022/11/07 | 11:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام تويتر بتأجيل خطة طرح "العلامة الزرقاء" المدفوعة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، كما أكد مصدر مطلع على القرار لشبكة CNN

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويتر يؤجل خطة طرح "العلامة الزرقاء" مقابل 8 دولارات شهريًا إلى ما بعد الانتخابات النصفية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تويتر يؤجل خطة طرح "العلامة الزرقاء" مقابل 8 دولارات شهريًا إلى ما بعد الانتخابات النصفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).