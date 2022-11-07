حادث مروع يودي بحياة شخص ويشل حركة المرور قرب مطار بغداد

2022/11/07 | 11:09 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن شخصاً لقي مصرعه نتيجة حادث مروري على طريق مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر، عجلة انقلبت على طريق مطار بغداد، ما أسفر عن وفاة شخص، مشيرا الى حصول زخم مروري شديد على الطريق.

ونوه الى ان السلطات المختصة اتخذت اجراءاتها القانونية بشأن الحادث.

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