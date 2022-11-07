السوداني يؤكد ضرورة إعادة مبالغ الأموال المسروقة

2022/11/07 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية إعادة الانتشار الأمني في المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، فيما شدد على وجوب إعادة المبالغ المسروقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتمع مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد البولاني وعدد من أعضائها".وأضاف، انه "جرى خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وفي مقدمتها قضايا النازحين والتدوير الوظيفي للقيادات الأمنية، وملف حشد الدفاع".وأكد السوداني "أهمية إعادة الانتشار الأمني في المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، والتأكيد على ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي، معرباً عن ثقته "بأنّ المنهاج الحكومي مكرَّس لمعالجة مطالب المواطنين".وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد، شدد السوداني على "وجوب إعادة المبالغ المسروقة، وأنه لن تكون هناك مصداقية مرجوّة من جهود مكافحة الفساد ما لم نثبت للمواطن العراقي إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها".

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