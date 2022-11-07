2022/11/07 | 11:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hMhtSkmNgY4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واحد من الناس مع احمد الركابي | جولة في سوق الشعلة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واحد من الناس مع احمد الركابي | جولة في سوق الشعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).