2022/11/07 | 11:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واحد من الناس مع احمد الركابي | جولة في سوق الشعلة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hMhtSkmNgY4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واحد من الناس مع احمد الركابي | جولة في سوق الشعلة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واحد من الناس مع احمد الركابي | جولة في سوق الشعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).